Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
66
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
74
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Черчи
Алессио Черчи
47'
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
20'
80
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Настасич
Матия Настасич
-
Ромуло
Ромуло
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Силва
Сантьяго Силва
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Лориа
Симоне Лориа
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Перес
Диего Перес
67
-
Коне
Панайотис Коне
46
-
Крхин
Рене Крхин
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
75
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Папони
Даниэле Папони
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска