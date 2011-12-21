Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Данило
Данило
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Абди
Альмен Абди
86
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Дубе
Тьерри Дубе
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Пепе
Симоне Пепе
79
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
88
-
Матри
Алессандро Матри
73
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро