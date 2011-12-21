Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
-
Казарини
Федерико Казарини
46
-
Перес
Диего Перес
90
-
Коне
Панайотис Коне
78
-
Рамирес
Гастон Рамирес
46
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Черубин
Николо Черубин
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Симплисио
Фабио Симплисио
80
-
Пьянич
Миралем Пьянич
72
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
17'
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
40'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Ламела
Эрик Ламела
68
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
Греко
Леандро Греко
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Кркич
Боян Кркич