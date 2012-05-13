Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
39'
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Туре
Яя Туре
46
-
Бэрри
Гарет Бэрри
69
-
Насри
Самир Насри
90
-
Тевес
Карлос Тевес
76
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Ричардс
Майка Ричардс
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джеко
Эдин Джеко
-
Балотелли
Марио Балотелли
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
48'
59
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Макки
Джейми Макки
66'
90
-
Замора
Бобби Замора
76
Запасные
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Черны
Радек Черны
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Траоре
Арман Траоре
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Ботройд
Джей Ботройд
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
-
Таарабт
Адель Таарабт