Куинз Парк Рейнджерс
мин
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Кенни
Пэдди Кенни
90
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Тайво
Тайе Тайво
90
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Фердинанд
Антон Фердинанд
90
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Хилл
Клинт Хилл
90
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Онуоха
Недум Онуоха
90
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Бузаки
Акош Бузаки
51
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Бартон
Джоуи Бартон
90
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Дерри
Шон Дерри
82
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Макки
Джейми Макки
90
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Таарабт
Адель Таарабт
90
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Замора
Бобби Замора
82
Запасные
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Черны
Радек Черны
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Гэббидон
Дэнни Гэббидон
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Траоре
Арман Траоре
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Холл
Фитц Холл
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Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
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Ботройд
Джей Ботройд
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Сиссе
Джибриль Сиссе
Сток Сити
мин
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Соренсен
Томас Соренсен
90
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Уилэн
Гленн Уилэн
90
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Хут
Роберт Хут
90
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Шоукросс
Райан Шоукросс
90
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Апсон
Мэттью Апсон
90
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Уилсон
Марк Уилсон
46
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Фуллер
Рикардо Фуллер
78
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Делап
Рори Делап
90
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Джером
Кэмерон Джером
78
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Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
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Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
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Бегович
Асмир Бегович
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Вудгейт
Джонатан Вудгейт
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Шоттон
Райан Шоттон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
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Паласиос
Уилсон Паласиос
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Джонс
Кенвин Джонс