Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
46
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
81
-
Данн
Дэвид Данн
44
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Модест
Антони Модест
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Формика
Мауро Формика
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
87'
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
86
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
-
Сэммон
Конор Сэммон