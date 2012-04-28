Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Мозес
Виктор Мозес
13'
15'
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
36'
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
83
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
45'
69
Запасные
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Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Родальега
Уго Родальега
-
Сэммон
Конор Сэммон
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
81
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
74
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Кабай
Йоан Кабай
84
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Ба
Демба Ба
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Бест
Леон Бест