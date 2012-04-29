Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Роуз
Дэнни Роуз
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Уокер
Кайл Уокер
75'
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
22'
88
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
86
-
Леннон
Аарон Леннон
84
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Кинг
Ледли Кинг
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
-
Саа
Луи Саа
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Данн
Дэвид Данн
84
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
72
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Модест
Антони Модест