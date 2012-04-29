Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Босингва
Жозе Босингва
82
-
Терри
Джон Терри
13'
90
-
Феррейра
Паулу Феррейра
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
1'
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
90
-
Мата
Хуан Мата
68
-
Калу
Саломон Калу
74
-
Торрес
Фернандо Торрес
19'
25'
64'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Дрогба
Дидье Дрогба
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Бузаки
Акош Бузаки
66
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
84'
90
-
Замора
Бобби Замора
78
Запасные
-
Черны
Радек Черны
-
Траоре
Арман Траоре
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Янг
Люк Янг
-
Смит
Томми Смит
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл