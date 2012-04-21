Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
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Тайво
Тайе Тайво
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
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Хилл
Клинт Хилл
90
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Онуоха
Недум Онуоха
90
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Таарабт
Адель Таарабт
24'
90
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Бартон
Джоуи Бартон
90
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Дерри
Шон Дерри
90
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Диаките
Самба Диаките
70
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Макки
Джейми Макки
90
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Замора
Бобби Замора
90
Запасные
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Черны
Радек Черны
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Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Траоре
Арман Траоре
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Бузаки
Акош Бузаки
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
Тоттенхэм
мин
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Фридель
Брэд Фридель
90
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Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
66
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Кинг
Ледли Кинг
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Паркер
Скотт Паркер
84
-
Модрич
Лука Модрич
90
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ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
46
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
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Кудичини
Карло Кудичини
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Роуз
Дэнни Роуз
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Кумало
Бонгани Кумало
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Леннон
Аарон Леннон
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос