Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
82
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Кабай
Йоан Кабай
57'
14'
61
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Ба
Демба Ба
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
18'
69
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Бест
Леон Бест
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
33
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
55
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером