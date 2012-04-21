Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
89'
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
58'
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
82
-
Диарра
Махамаду Диарра
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
Запасные
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Фрей
Керим Фрей
-
Касами
Пайтим Касами
-
Этуху
Диксон Этуху
-
Джонсон
Энди Джонсон
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
57'
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
76
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
56
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
33
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Гохури
Стив Гохури
-
Мэлони
Шон Мэлони
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Сэммон
Конор Сэммон