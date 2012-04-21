Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Данн
Дэвид Данн
62
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
41'
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
49'
83
-
Айегбени
Якубу Айегбени
76
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Модест
Антони Модест
Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Друри
Адам Друри
90
-
Беннетт
Райан Беннетт
90
-
Уорд
Эллиотт Уорд
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Хулахан
Весли Хулахан
59
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
-
Сурман
Эндрю Сурман
90
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
90
-
Холт
Грант Холт
66
-
Воган
Джеймс Воган
59
Запасные
-
Стир
Джед Стир
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
-
Фокс
Дэвид Фокс
-
Морисон
Стив Морисон
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм