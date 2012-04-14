Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Брант
Крис Брант
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
22'
70
-
Томас
Джером Томас
81
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
59
Запасные
-
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
-
Шори
Никки Шори
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
-
Кокс
Саймон Кокс
-
Лонг
Шейн Лонг
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Тайво
Тайе Тайво
77
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
75
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Дерри
Шон Дерри
57
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Черны
Радек Черны
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Траоре
Арман Траоре
-
Янг
Люк Янг
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон