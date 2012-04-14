Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
89
-
Грэм
Дэнни Грэм
85
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
70
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
37'
90
-
Дайер
Натан Дайер
44'
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Тейт
Алан Тейт
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Говер
Марк Говер
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
47
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Данн
Дэвид Данн
90
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
55
-
Айегбени
Якубу Айегбени
61
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Формика
Мауро Формика
-
Модест
Антони Модест