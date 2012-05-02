Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
78
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
-
Малуда
Флоран Малуда
61
-
Старридж
Даниэль Старридж
46
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Коул
Эшли Коул
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Мата
Хуан Мата
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Калу
Саломон Калу
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
68
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
87
-
Ба
Демба Ба
75
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90'
19'
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Марво
Сильвен Марво
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Амеоби
Шола Амеоби