Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
50'
76
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
70
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Стам
Ронни Стам
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Сэммон
Конор Сэммон
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Янг
Эшли Янг
46
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Руни
Уэйн Руни
65
-
Хавьер
Чичарито
58
Запасные
-
Амос
Бен Амос
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Клеверли
Том Клеверли
-
Погба
Поль Погба
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек