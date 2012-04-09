Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Фрей
Керим Фрей
88
-
Диарра
Махамаду Диарра
81
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
74
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Демпси
Клинт Демпси
82'
90
Запасные
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
-
Касами
Пайтим Касами
-
Этуху
Диксон Этуху
-
Са
Орланду Са
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Калу
Саломон Калу
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
45'
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
70
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
83
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мата
Хуан Мата
-
Старридж
Даниэль Старридж
-
Дрогба
Дидье Дрогба