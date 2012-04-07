Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
85'
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
88
-
Брант
Крис Брант
82
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
69'
90
Запасные
-
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
-
Шори
Никки Шори
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Кокс
Саймон Кокс
-
Лонг
Шейн Лонг
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Данн
Дэвид Данн
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
78
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
79
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Живе
Гаэль Живе
-
Ольссон
Маркус Ольссон
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Формика
Мауро Формика
-
Модест
Антони Модест