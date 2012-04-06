Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Дайер
Натан Дайер
66
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
-
Мур
Люк Мур
66
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Тейт
Алан Тейт
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Говер
Марк Говер
-
Грэм
Дэнни Грэм
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90
-
Кабай
Йоан Кабай
74
-
Тиоте
Шейк Тиоте
46
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
5'
69'
90
-
Ба
Демба Ба
59
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Абид
Мехди Абид
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Амеоби
Шола Амеоби