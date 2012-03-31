Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
55'
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Босежур
Жан Босежур
87
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
70
-
Мозес
Виктор Мозес
90'
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
82
Запасные
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Киркленд
Крис Киркленд
-
Стам
Ронни Стам
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Сэммон
Конор Сэммон
Сток Сити
мин
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Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
49
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
65
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
65
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером