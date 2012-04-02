Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Данн
Дэвид Данн
-
Формика
Мауро Формика
-
Модест
Антони Модест
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Руни
Уэйн Руни
90
-
Джонс
Фил Джонс
63
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Скоулз
Пол Скоулз
79
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
81'
90
-
Хавьер
Чичарито
61
Запасные
-
Амос
Бен Амос
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Янг
Эшли Янг
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Погба
Поль Погба
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек