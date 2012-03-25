Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Томас
Джером Томас
46
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
46
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
73
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
90
Запасные
-
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Брант
Крис Брант
-
Кокс
Саймон Кокс
-
Лонг
Шейн Лонг
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
46
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
6'
34'
79
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
12'
75
-
Ба
Демба Ба
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Абид
Мехди Абид
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Вучкич
Харис Вучкич
-
Амеоби
Шола Амеоби