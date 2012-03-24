Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Босингва
Жозе Босингва
59
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
76
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
88
-
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Луис
Давид Луис
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес
Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
78
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
78
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Роуз
Дэнни Роуз
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Саа
Луи Саа