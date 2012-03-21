Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Кинг
Ледли Кинг
84
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90'
90
-
Кранчар
Нико Кранчар
46
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Саа
Луи Саа
73
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Роуз
Дэнни Роуз
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Диао
Салиф Диао
26
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
57
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
-
Джером
Кэмерон Джером
75'
83
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Делап
Рори Делап
-
Джонс
Кенвин Джонс