Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Туре
Коло Туре
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Насри
Самир Насри
85'
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
66
-
Туре
Яя Туре
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
78'
90
-
Сильва
Давид Сильва
76
-
Балотелли
Марио Балотелли
46
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Бэрри
Гарет Бэрри
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джеко
Эдин Джеко
-
Тевес
Карлос Тевес
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
60'
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
20
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
59
-
Торрес
Фернандо Торрес
73
-
Мата
Хуан Мата
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
Запасные
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Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Калу
Саломон Калу
-
Старридж
Даниэль Старридж