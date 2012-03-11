Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
87
-
Грэм
Дэнни Грэм
79
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Тейт
Алан Тейт
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Говер
Марк Говер
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Туре
Коло Туре
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
85
-
Туре
Яя Туре
90
-
Сильва
Давид Сильва
87
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
38
-
Насри
Самир Насри
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Писарро
Давид Писарро
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Джеко
Эдин Джеко
-
Агуэро
Серхио Агуэро