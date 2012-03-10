Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Дренте
Ройстон Дренте
65
-
Осман
Леон Осман
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
82
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Елавич
Никица Елавич
22'
78
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Аничебе
Виктор Аничебе
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Кинг
Ледли Кинг
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
55
-
Паркер
Скотт Паркер
86
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
69
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Роуз
Дэнни Роуз
-
Нельсен
Райан Нельсен
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
-
Саа
Луи Саа