Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
46
-
Калу
Саломон Калу
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
35
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
68
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дрогба
Дидье Дрогба
69'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Луис
Давид Луис
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Мата
Хуан Мата
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Старридж
Даниэль Старридж
-
Торрес
Фернандо Торрес
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
49
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Диао
Салиф Диао
50
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
61
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Делап
Рори Делап
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером