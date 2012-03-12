Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Вермален
Томас Вермален
90'
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
68
-
Артета
Микель Артета
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Росицки
Томаш Росицки
77
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
15'
90
Запасные
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
Сантос
Андре Сантос
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Шамах
Маруан Шамах
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
46
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
81
-
Обертан
Габриэль Обертан
61
-
Ба
Демба Ба
90
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
14'
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Гатри
Дэнни Гатри
-
Вучкич
Харис Вучкич
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе