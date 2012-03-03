Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
68
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
46
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
46
Запасные
-
Киркленд
Крис Киркленд
-
Стам
Ронни Стам
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
-
Мозес
Виктор Мозес
Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
45'
54'
63
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Дайер
Натан Дайер
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
75
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Тейт
Алан Тейт
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Говер
Марк Говер
-
Мур
Люк Мур