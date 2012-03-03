Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Маколи
Гарет Маколи
83'
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
58
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
84
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Томас
Джером Томас
66
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Шори
Никки Шори
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Брант
Крис Брант
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Кокс
Саймон Кокс
-
Лонг
Шейн Лонг
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
86
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
76
-
Мата
Хуан Мата
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
64
-
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Торрес
Фернандо Торрес