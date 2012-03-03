Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
25
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
72'
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
69
-
Крауч
Питер Крауч
70
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Диао
Салиф Диао
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Уорд
Эллиотт Уорд
90
-
Уитбред
Зак Уитбред
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
79
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
46
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
75
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
90
-
Сурман
Эндрю Сурман
90
-
Холт
Грант Холт
90
Запасные
-
Стир
Джед Стир
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Хулахан
Весли Хулахан
-
Фокс
Дэвид Фокс
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Морисон
Стив Морисон
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм