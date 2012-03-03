Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
46
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Формика
Мауро Формика
46
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Ольссон
Маркус Ольссон
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Данн
Дэвид Данн
-
Модест
Антони Модест
Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
90
-
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
-
Херд
Крис Херд
75
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
24'
75
-
Айрленд
Стивен Айрленд
90
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Бэйкер
Натан Бэйкер
-
Личай
Эрик Личай
-
Гарднер
Гари Гарднер
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
-
Вайманн
Андреас Вайманн
-
Хески
Эмил Хески