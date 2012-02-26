Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
24'
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
88
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
68
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
39'
88
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Делап
Рори Делап
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Суонси
мин
-
Треммель
Герхард Треммель
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
71
-
Дайер
Натан Дайер
71
-
Грэм
Дэнни Грэм
90
Запасные
-
Монк
Гарри Монк
-
Тейт
Алан Тейт
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Говер
Марк Говер
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита