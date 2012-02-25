Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
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Компани
Венсан Компани
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
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Сильва
Давид Сильва
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
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Туре
Яя Туре
86
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Балотелли
Марио Балотелли
30'
78
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Джонсон
Адам Джонсон
72
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Агуэро
Серхио Агуэро
52'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
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Клиши
Гаэль Клиши
-
Ричардс
Майка Ричардс
-
Насри
Самир Насри
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Писарро
Давид Писарро
-
Джеко
Эдин Джеко
Блэкберн
мин
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Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
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Данн
Скотт Данн
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Ольссон
Маркус Ольссон
90
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Петрович
Радосав Петрович
70
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Формика
Мауро Формика
69
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
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Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Модест
Антони Модест