Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
80
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Руис
Брайан Руис
89
-
Погребняк
Павел Погребняк
16'
62
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Дэйвис
Саймон Дэйвис
-
Фрей
Керим Фрей
-
Этуху
Диксон Этуху
-
Тротта
Марселло Тротта
Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
78'
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
68
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
67
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
66
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером