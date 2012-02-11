Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
23'
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
50
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
66
-
Айегбени
Якубу Айегбени
15'
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Модест
Антони Модест
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Холл
Фитц Холл
90
-
Бузаки
Акош Бузаки
66
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Черны
Радек Черны
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Хилл
Клинт Хилл
-
Дерри
Шон Дерри
-
Макки
Джейми Макки
-
Смит
Томми Смит
-
Ботройд
Джей Ботройд