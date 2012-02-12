Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
-
Данн
Ричард Данн
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
78
-
Гарднер
Гари Гарднер
90
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Бент
Даррен Бент
90
-
Кин
Робби Кин
90
-
Хески
Эмил Хески
70
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Уорнок
Стивен Уорнок
-
Бэйкер
Натан Бэйкер
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
-
Айрленд
Стивен Айрленд
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
-
Вайманн
Андреас Вайманн
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
66'
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Джонсон
Адам Джонсон
85
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
89
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Савич
Стефан Савич
-
Ричардс
Майка Ричардс
-
Насри
Самир Насри
-
Писарро
Давид Писарро
-
Джеко
Эдин Джеко