Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Стам
Ронни Стам
65
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
64
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
69
-
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Алькарас
Антолин Алькарас
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Диаме
Мухамед Диаме
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Родальега
Уго Родальега
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
81
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
46
-
Донован
Лэндон Донован
90
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
60
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Невилл
Фил Невилл
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Аничебе
Виктор Аничебе
-
Елавич
Никица Елавич