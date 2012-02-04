Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Томас
Джером Томас
72
-
Дорранс
Грэм Дорранс
72
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
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Мулумбу
Юссуф Мулумбу
64
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Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
54'
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
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Фулоп
Мартон Фулоп
-
Джонс
Билли Джонс
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Кокс
Саймон Кокс
Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
55'
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Дайер
Натан Дайер
88
-
Грэм
Дэнни Грэм
59'
90
Запасные
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Треммель
Герхард Треммель
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Монк
Гарри Монк
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита