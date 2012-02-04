Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Насри
Самир Насри
55
-
Агуэро
Серхио Агуэро
11'
80
-
Джонсон
Адам Джонсон
90
-
Джеко
Эдин Джеко
72'
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Рекик
Карим Рекик
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Писарро
Давид Писарро
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
73
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
-
Этуху
Диксон Этуху
68
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
86
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Фрей
Керим Фрей
-
Касами
Пайтим Касами
-
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
-
Руис
Брайан Руис