Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Халлиш
Рафик Халлиш
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Демпси
Клинт Демпси
69'
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Фрей
Керим Фрей
-
Касами
Пайтим Касами
-
Тротта
Марселло Тротта
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
88
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
90
-
Кокс
Саймон Кокс
77
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
-
Мантом
Сэм Мантом
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Рид
Стивен Рид
-
Торне
Джордж Торне
-
Тчои
Сомен Тчои