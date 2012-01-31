Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Дренте
Ройстон Дренте
79
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
60'
90
-
Донован
Лэндон Донован
90
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
88
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Бакстер
Джозе Бакстер
-
Форшоу
Адам Форшоу
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
68
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Насри
Самир Насри
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
62
-
Бэрри
Гарет Бэрри
86
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Разак
Абдул Разак
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Джонсон
Адам Джонсон