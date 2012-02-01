Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
76
-
Данн
Дэвид Данн
78
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Модест
Антони Модест
90
Запасные
-
Слеу
Джордан Слеу
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Формика
Мауро Формика
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
89
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
46
-
Бест
Леон Бест
77
-
Амеоби
Шола Амеоби
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Перч
Джеймс Перч
-
Абид
Мехди Абид
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс