Манчестер Юнайтед
мин
-
Амос
Бен Амос
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Скоулз
Пол Скоулз
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
52'
90
-
Хавьер
Чичарито
36'
70
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
Фабио
Фабио
-
Рафаэл
Рафаэл
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Погба
Поль Погба
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
-
Кин
Уильям Кин
Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
72
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
73
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
-
Крауч
Питер Крауч
54
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Делап
Рори Делап
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером