Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
53
-
Делап
Рори Делап
88
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
79
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
-
Томас
Джером Томас
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
90'
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
35'
90
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
83
-
Кокс
Саймон Кокс
87
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Мэтток
Джо Мэтток
-
Хара
Гонсало Хара
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Лонг
Шейн Лонг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие