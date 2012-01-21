Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Холл
Фитц Холл
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Бузаки
Акош Бузаки
45'
83
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
46
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
33'
90
Запасные
-
Рэмедж
Питер Рэмедж
-
Черны
Радек Черны
-
Орр
Брэдли Орр
-
Дерри
Шон Дерри
-
Смит
Томми Смит
-
Македа
Федерико Македа
-
Ботройд
Джей Ботройд
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Гохури
Стив Гохури
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
69
-
Уотсон
Бен Уотсон
90
-
Гомес
Жорди Гомес
61
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
46
-
Родальега
Уго Родальега
66'
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Стам
Ронни Стам
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Сэммон
Конор Сэммон