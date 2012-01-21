Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
37
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
52'
90
-
Демпси
Клинт Демпси
59'
65'
89'
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Руис
Брайан Руис
46
-
Замора
Бобби Замора
68'
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Фрей
Керим Фрей
-
Джонсон
Энди Джонсон
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
84
-
Гатри
Дэнни Гатри
43'
76
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
85'
90
-
Амеоби
Шола Амеоби
90
-
Бест
Леон Бест
86
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Обертан
Габриэль Обертан
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс