Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Даффи
Шейн Даффи
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
23'
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
88
-
Донован
Лэндон Донован
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
80
-
Саа
Луи Саа
55
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Блэкберн
мин
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
72'
76
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
90
-
Данн
Дэвид Данн
60
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Формика
Мауро Формика
-
Модест
Антони Модест